Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября установлен в Санкт-Петербурге, предыдущий держался с 1978 года, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Уже в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года», — написал Леус.

В четверг в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет существенно выше нормы, отметил синоптик.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге 19 ноября вновь будет ветрено, порывы юго-западного ветра местами достигнут 15-18 м/с.