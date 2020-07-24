В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили о задержании в северной столице четырех выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в избиении и похищении мужчины на заправке в Невском районе города. Отмечается, что похищенного удерживали в гараже и требовали от него денег.

О похищении полиции рассказали очевидцы. Затем был задержан автомобиль одного из подозреваемых. В тот же вечер нашли остальных фигурантов дела. Всем пойманным от 24 до 45 лет, и они безработные. Отмечается, что жертва тоже была из Центральной Азии. Мужчину избили битой, отобрали у него мобильный телефон и требовали от него 200 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека».