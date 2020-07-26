Возле дома на Проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге взорвались бочки с забродившим квасом, сообщает «Фонтанка». На место ЧП съехались сотрудники правоохранительных органов.

В соцсетях также появилось видео с места происшествия. Утверждается, что взорвалась не одна бочка, а две. На кадрах женщина на ступеньках магазина кричит на группу мужчин, те ее просят успокоиться, а она отвечает, что все могло «вспыхнуть» и «взорваться».

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте» сообщается, что пострадал мужчина – у него ранена рука. А обломки от бочек раскидало в округе на 10 метров.