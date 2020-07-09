Работа салонов красоты, бань и тренировочных баз в Петербурге возобновляется 13 июля, сообщает пресс-служба губернатора города.

«С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет тренироваться. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу.