Ограничения на время работы общепита в Петербурге будут введены с 26 октября. Об этом сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, закрывать никто никого не собирается. Будут только ограничения на ночную жизнь.

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — добавил он.

По словам вице-губернатора, ограничения будут действовать с 23:00 до 6 утра. Других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля, подчеркнул Евгений Елин.