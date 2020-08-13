Историко-фантастический роман о Викторе Цое, в котором рассказывается о событиях 80-х годов XX века, выйдет 31 августа. Книгу представят на Международной книжной ярмарке в Москве в начале сентября. К концу года по ее мотивам планируют создать одноименную компьютерную игру, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС писатель, журналист, автор книги Александр Долгов, лично знавший Цоя.

«Мой новый роман «Спасти Цоя» — это пятая моя книга, но не первая, которая посвящена харизматичному лидеру группы «Кино». Если говорить в двух словах, то это роман о путешествиях во времени с целью спасения Виктора Цоя, это главная тема книги. Вокруг этого спасения строится весь сюжет», — сказал Долгов.

По его словам, в книге сплетены реальность и вымысел. Отправной точкой для создания романа стала встреча с другом Цоя Игорем Покровским. Он рассказал Долгову, как они в последний раз виделись с Цоем на концерте в Риге в июне 1990 года, незадолго до трагической гибели музыканта. Покровский также стал прототипом литературного персонажа книги, который выступает связующим звеном между Цоем, главными героями нового романа, а также персонажами предыдущей книги Долгова — фантастической повести «Рижский клуб любителей хронопортации», вышедшей три года назад. Иллюстрации к книге создал петербургский художник и музыкант Алексей Вайнер.

«В моей книге очень много реальных интересных фактов, они обыграны, конечно, сюжетом, все выходит одно из другого», — отметил автор.

Он выразил надежду на то, что книга найдет отклик и завоюет популярность среди молодежи.

«Книга выходит аккурат к международной книжной ярмарке, которая откроется в Москве 3 сентября в этом году в Манеже», — добавил он.

Долгов также рассказал, что к нему ранее обратились рижские разработчики компьютерных игр и предложили по мотивам романа сделать игру-квест.

«Это нелинейный квест, имеющий три линии сюжета. Игра, предполагается, так и будет называться: «Спасти Цоя». Потому что игрок должен своими действиями прийти к счастливому финалу и спасти Виктора», — пояснил он.

По его словам, заказчиком игры выступает благотворительная организация, которая ведет несколько проектов, связанных с памятью о Цое.

Виктор Цой — советский исполнитель, основатель и лидер группы «Кино» (1982-1990). Автор песен «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.