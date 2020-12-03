В Санкт-Петербурге жертвой коронавируса стал 16-летний подросток. У ребёнка была сопутствующая патология с тяжёлым ожирением.

Об этом сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

К сожалению, в Петербурге есть один летальный случай смерти ребенка, основной причиной которой стал COVID-19, — сказала Панютина.

Она также отметила, что с сентября наблюдается рост заболеваемости среди детей. Большинство заражённых (75%) это дети — старше семи лет. В госпитализации нуждаются порядка 10%. Наибольшую опасность вирус представляет для детей с хроническими заболеваниями и онкологическими проблемами, пишет РИА Новости.

Врачи считают, что дети переносят коронавирус лучше, чем взрослые, но этого нельзя сказать о детях до трёх лет. Как рассказала ранее врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова, у детей до трёх лет коронавирус также может протекать в тяжёлой форме. Она отметила, что насморк, отит, боль в горле, кашель, одышка и слабость у ребёнка должны насторожить родителей и заставить их вызвать педиатра, чтобы определить опасность заболевания и начать лечение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 марта 2020 года умер первый младенец, который заразился инфекцией COVID-19. Мальчику из Чикаго не было даже года.