Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге изменение погоды: дожди с грозами и туманом. Ветер при грозе может подниматься до 15 м/с, температура +24°С.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночное время столбики термометров могут подниматься до +13°С… +15°С, а днём воздух прогреется до +22°С…+24°С. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее kp.ru сообщала о том, что МЧС предупредило о тумане в Санкт-Петербурге.