Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил, почему данные по числу кремированных тел умерших от COVID-19 граждан с апреля существенно превосходят цифры официальной статистики по числу погибших от коронавируса за это время.

Ранее появилась информация о том, что с апреля в Петербурге было кремировано 5 868 тел людей, умерших от COVID-19, тогда как данные оперативного штаба свидетельствовали лишь о 3 674 умерших от коронавируса за это время.

Статистика складывается из трех направлений. Это истинные больные, которые болели COVID-19 и погибли от него, это пациенты, у которых была какая-то другая патология и COVID-19 был выявлен в виде сопутствующего заболевания, и это те, у кого COVID-19 был обнаружен после на вскрытии, — заявил первый зампред комздрава Андрей Сарана, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что все эти пациенты попали в статистику. Власти ещё весной приняли решение считать пациентов, попавших в перепрофилированные отделения потенциально опасными, и в случае их смерти они либо захоранивались в закрытых гробах, либо кремировались. Оттого число кремаций и выглядит большим, отметил он.

По словам Сарана, не все смерти от COVID-19 заносятся в официальную статистику в день смерти пациента. В иных случаях это происходило в срок до полутора месяцев.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов сообщил, что спрос на кремацию увеличился в похоронных услугах во время пандемии коронавируса.