В Петербурге заработали городские фонтаны. Одним из первых был запущен фонтан «Слава» в Московском парке Победы, сообщает администрация Северной столицы.

Фонтан "Слава" был заложен в парке Победы в Московском районе 7 октября 1945 года. В последние 11 лет фонтан не работал.

Восстановили его в рамках программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов. Фактически фонтан "Слава" отстроили заново, установили новую чашу, проложили новую систему водоснабжения и водоотведение. Управление комплексом происходит через специальную подземную камеру.

Программа восстановления фонтанов была запущена в Петербурге год назад, идея в том, что жители сами предлагают, какие фонтаны нужно реконструировать. Три заработали в прошлом году, в этом сезоне в Петербурге откроются еще пять фонтанов, например, появится такой объект в Шушарах.

Сезон фонтанов в Петербурге стартует обычно в конце мая. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции фонтаны в Северной столице до последнего времени не работали. Горожанам рекомендовалось соблюдать режим самоизоляции, парки и скверы были закрыты для посещений. Не включали и фонтаны.

Сейчас ситуация в городе постепенно нормализуется. Открываются парки и скверы, также с 29 июля возобновляется навигация по рекам и каналам, начинают работать летние кафе.