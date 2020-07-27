В Выборгском районе Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины без головы и конечностей. По подозрению в расправе задержали 29-летнего мужа убитой, сообщает РЕН ТВ.

Расчлененное тело нашли под окнами одного из домов на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. На погибшей отсутствовала одежда.

По горячим следам полицейские задержали 29-летнего мужа убитой. В квартире у мужчины обнаружили следы похожего на кровь бурого вещества, сообщил источник 78.ru.

Подозреваемый заявил, что разрубил свою избранницу топором в ходе ссоры. Супруги планировали разводиться, и жена грозилась отобрать у него ребенка. На месте происшествия работают правоохранители.