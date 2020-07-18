Мужчина выпрыгнул с 9 этажа. Спасаясь от пожара в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что ему удалось выжить – у него зафиксированы травмы и ожоги.

Пожар произошел в доме на бульваре Трудящихся. Двое мужчин погибли, а третий прыгнул в окно. «Фонтанка» же сообщает, что мужчина повис на карнизе и прыгать не собирался, он сорвался, так как не мог удержаться.

Огонь был виден издалека, видео происшествия выложили в социальных сетях. Отмечается, что у упавшего зафиксированы травмы груди и живота, а также ожоги 1-2 степеней. МЧС сообщает, что пожар произошел в однокомнатной квартире, сейчас он потушен. В тушении принимали участие 24 человека и 6 единиц техники.