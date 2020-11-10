В Санкт-Петербурге могут быть введены дополнительные ограничения по коронавирусу, если рост числа заражений продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, пишет ТАСС.

«Пока стационары справляются с потоком заболевших петербуржцев, но коечный фонд не бесконечен. Если рост числа заразившихся остановить не удастся, то придется вводить ограничения», — сказал губернатор.

По словам Беглова, Санкт-Петербург пока «держит удар».

В городе коронавирусом заразились 72 911, выздоровели 44 252, скончались 4 243 человека. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».