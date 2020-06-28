19-летняя девушка стала жертвой изнасилования. К ужасу девушки, все это было не сиюминутным нападением. Мигрант удерживал ее в салоне машины всю ночь и не останавливаясь продолжал и продолжал свое грязное дело.

Как сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 27 июня в поселке Саперный на Дорожной улице. Именно там незнакомый мужчина азиатской внешности смог затащить ее в автомобиль, где удерживал и совершал сексуальные действия насильственного характера.

Жертве удалось вырваться только под утро, после чего она убежала и сообщила о случившемся в полицию. Вскоре подозреваемого задержали в поселке Понтонный. Им оказался гражданин республики Таджикистан 1997 года рождения.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела.