В Приморском районе Петербурга мужчина напал на другого в лифте, чтобы отнять самокат, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований». 39-летний пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением груди и сердца.

Отмечается, что мужчина в четыре часа утра ехал в лифте в своем доме. С собой он вез электросамокат. Внутри лифта был незнакомец, который достал шило и вонзил его в грудь петербуржца, после чего отнял трофей. Несчастного вскоре госпитализировали, но тот, не теряя сознания, успел рассказать полиции, что с ним случилось.

Нападавшим оказался 48-летний житель северной столицы. Его нашли в тот же день катающимся на украденном электросамокате. Против нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Также стало известно, что он был многократно судим – за кражи, разбой и торговлю наркотиками.