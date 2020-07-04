Шестьдесят пациентов выздоровели и выписаны из больниц в Санкт-Петербурге после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Менее чем за два месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Больные показали положительную динамику. 60 пациентов выписаны из больниц», — говорится в сообщении.

Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице и Центре имени В. А. Алмазова.

«Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты… Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины», — отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

Первый забор антиковидной плазмы состоялся в Петербурге 7 мая. Первыми лечение переливанием донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции получили три пациента Городской больницы №40 Курортного района. В течение недели были получены успешные результаты.

Всего за этот период в Петербурге было заготовлено 66,9 литра антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов в тяжелом состоянии.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 271 новый случай, выздоровел 251 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 25 261 случай заражения COVID-19. Выздоровели 19 746 человек. Умерли 1303 человека.