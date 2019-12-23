Пассажиры петербургского метро смогут приобрести юбилейные жетоны в честь 50-летия станции метро «Московская», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

По данным пресс-службы, 25 декабря, с момента открытия касс, начнётся реализация жетонов «Станция метрополитена „Московская“. 50 лет».

В метрополитене также отметили, что пассажиры смогут приобрести юбилейные жетоны в блистере на любой станции, а без него только на станции-юбиляре.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.

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