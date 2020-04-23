Городское здравоохранение Санкт-Петербурга делает всё возможное, чтобы обеспечить нуждающихся высококвалифицированной медицинской помощью, но нынешняя ситуация беспрецедентная, не предусмотренная никакими инструкциями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на петербургский комитет по здравоохранению 23 апреля.

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.

Чтобы организовать качественную медицинскую помощь всем пострадавшим от этой инфекции, нужно время на организацию дополнительных мест для размещения таких пациентов, отметили в комитете.

Сейчас пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге принимают девять медицинских учреждений, где в общей сложности 4013 коек. К 28 апреля под прием таких больных перепрофилируют еще пять стационаров: Мариинскую больницу, городские больницы №38 имени Cемашко и №15, а также роддом №16 и детскую городскую больницу Святой Ольги.

По данным петербургского оперштаба, в городе зафиксировано 2458 случаев коронавируса. Вылечились 368 пациентов, 17 — умерли.

Ранее 21 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что первую волну этого вируса Северная столица прошла «по-среднему». Основными проблемами города он назвал подготовку стационаров к приему инфицированных пациентов и нехватку средств индивидуальной защиты для врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эпидемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2, которое вызывает заболевание COVID-19, началась в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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