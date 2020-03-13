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Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

«С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, общественным объединениям и организациям рекомендовано воздержаться от проведения публичных мероприятий. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей, а также занимаются транспортным обслуживанием, рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию. Такие же меры рекомендовано принимать и образовательным организациям (как частным, так и государственным).

Кроме того, гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, а также от посещения массовых мероприятий. Тем, кто прибыл в Петербург из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения и вызвать для осмотра медработника.

Отмена образовательных мероприятий

Также в Петербурге отменены или перенесены на более поздние даты международные образовательные мероприятия.

«В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции XI Петербургский международный образовательный форум отменен», — говорится на сайте форума.

Планировалось, что он пройдет с 17 по 29 марта. В этом году организаторы получили около 3 тыс. заявок, что стало рекордом по количеству обращений за четыре года. На форум должны были приехать представители 10 стран и 59 регионов России.

Кроме того, комитет по внешним связям Санкт-Петербурга принял решение перенести три образовательные программы для российских соотечественников из-за рубежа на осень. Речь идет о таких программах как "Читаем блокадную книгу", "История государства российского" и молодежном форуме "Русское зарубежье".

«Ввиду того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции динамично меняется, не видим необходимости подвергать кого-то опасности заражения, способствовать росту панических настроений в обществе или доставлять организационные неудобства участникам, связанные с приобретением билетов. Проведем все мероприятия осенью», — сообщили в пятницу пресс-службе комитета.

Участникам мероприятий и представительства Россотрудничества за рубежом заранее сообщили о переносе сроков, чтобы те могли сдать авиа— и железнодорожные билеты.

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