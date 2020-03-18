Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете массовых культурно-развлекательных мероприятий в городе численностью выше 50 человек из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации в среду, 18 марта.

«Временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно», — говорится в документе.

Кроме того, с 19 марта запрещены массовые мероприятия в музеях, театрах и других организациях, связанных с культурой и искусством.

Постановление, подписанное Бегловым, действует до 30 апреля.

Ранее в этот же день стало известно, что в Санкт-Петербурге на две недели закроют читальные залы архивных учреждений. Решение принято из-за введения в городе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Аналогичный запрет с ограничением массовых мероприятий принял и мэр Москвы Сергей Собянин. Однако в столице это распоряжение будет действовать до 10 апреля.

По данным ТАСС, сейчас в Санкт-Петербурге у семи человек подтвержден коронавирус, еще один пациент с этой инфекцией находится в Ленинградской области. Всего в стационаре Боткинской больницы более 300 пациентов с признаками ОРВИ.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.