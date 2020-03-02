Первый весенний температурный рекорд зафиксирован в Петербурге в понедельник, когда во второй половине дня воздух прогрелся почти до 6 градусов тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Второго марта… во второй половине дня… температура воздуха достигла рекордных +5,9 градусов тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1997 году (+5,4 градуса)», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, сейчас в Санкт-Петербурге +5,7 градуса, скорость ветра не превышает 3-5 метров в секунду. Во вторник максимальная дневная температура составит около 3 градусов тепла.

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