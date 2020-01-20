Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Подозреваемый задержан следователями совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД и регионального управления ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, проводится ряд обысков», — говорится в заявлении.

Из материалов дела следует, что подозреваемый, находясь в Санкт-Петербурге, одобрял и поощрял деятельность «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным СК, подозреваемый «умышленно, посредством уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне ИГ».

Согласно статистике судебного департамента Верховного суда России, в первой половине 2019 года в стране был осужден за терроризм 121 человек. Так, за теракты было вынесено девять приговоров, остальные 112 — за призывы к терроризму и его одобрение, участие в террористических организациях, их финансирование и вербовку. Один подсудимый был направлен на принудительное лечение. Оправдательных приговоров нет.