В Санкт-Петербурге полицейские задержали семь человек, подозреваемых в распространении наркотиков через интернет. Об этом 9 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В числе задержанных предполагаемый организатор, системный администратор, двое операторов колл-центра и трое закладчиков. Ежедневно магазином реализовывалось около килограмма амфетамина. Агрессивная реклама, которую злоумышленники организовывали в ночных клубах, увеселительных заведениях, в рассылках потребителям, приводила к тому, что за день в магазине совершалось до 200 заказов.

Также полицейские раскрыли методы конспирации — использование специально настроенной компьютерной техники, программ и устройств для изменения голоса, облачных сервисов, поддельных документов и арендованных автомобилей.

«В результате обысков у обвиняемых и в используемых ими жилых помещениях обнаружено свыше 30 кг амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта. В целях обеспечения исполнения приговора изъято несколько автомобилей премиум-класса», — приводит ее слова ТАСС.

В настоящее время им предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических, психотропных веществ или их аналогов). Деятельность виртуального магазина была прекращена.

29 декабря жителя Брянска задержали при попытке сбыта наркотиков. В его квартире провели обыск, в ходе которого было изъято более 30 кг различных видов наркотических веществ, в том числе мефедрон, амфетамин, кокаин и гашиш. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).