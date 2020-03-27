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Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителей карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В результате проведённых мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции», — говорится в заявлении.
Кроме того, 20 человек доставили в обсерватор на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга, а ещё двое человек с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина.
Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала в беседе с НСН, как вести себя на карантине.
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