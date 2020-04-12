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Петербургский родильный дом N10 закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из поступивших женщин, до этого на карантинный режим был переведен роддом N16, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Роддом N10 закрыт на приём новых пациентов. У одной из пациенток — подозрение на COVID-19. Сейчас ее перевели в больницу им. Боткина», — сообщили агентству в пресс-службе.

По информации ведомства, тесты на коронавирус будут сделаны всем сотрудникам и пациентам роддома.

Ранее сообщалось, что в родильном доме №16 в Санкт-Петербурге введены ограничительные мероприятия после подтверждения новой коронавирусной инфекции у одной из рожениц. Новая коронавирусная инфекция была выявлена у молодой женщины на 28-й неделе беременности. С пневмонией она переведена в Клиническую инфекционную больницу имени C. П. Боткина.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 557 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 74 человека, по данным оперштаба. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 5589 человек. На карантине находится 8039 человек, из них 39 — в обсерваторе, 5564 — на самоизоляции, 2436 — контактные.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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