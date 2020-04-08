В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ. Об этом 8 апреля сообщил RT.

По информации телеканала, 2 апреля в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети появилась статья «Методы борьбы с коронавирусом в Институте ФСБ». По данным прокуратуры, из материалов публикации следует, что «в Институте ФСБ России, г. Санкт-Петербург, 70% заболевших коронавирусной инфекцией». В институт был направлен прокурорский запрос о том, является ли информация правдивой.

Дело об административном правонарушении в отношении Владимира Воронцова было возбуждено по факту публикации недостоверной информации на странице паблика, администратором которого он значится.

Материалы прокурорской проверки передали в полицию. В постановлении УМВД по Центральному району Петербурга говорится, что Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Согласно ст. 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. 4 апреля в России возбудили первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе.

По данным на 8 апреля, всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 5841 человек — в Москве.

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