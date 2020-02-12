Санкт-Петербургское УФАС возбудило уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок против четырех компаний — «Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте антимонопольной службы 12 февраля.

Отмечается, что указанные фирмы с середины января по начало февраля более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены для розничных предприятий.

Ранее в тот же день в ФАС заявили, что розничная стоимость масок в России увеличилась на 104%. Оптовые цены возросли на 173%. в регуляторе отметили, что это свидетельствует о том, что аптеки сдерживают возможный рост цен.

В этот же день российская антимонопольная служба зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах страны. Отмечалось, что в этом нет картельного сговора, но ситуация имеет признаки «экономического мародерства».

ФАС сообщила о сокращении запасов масок у оптовиков 7 февраля и пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям этих товаров, если обнаружит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря. Позже заболевание распространилось на другие страны. По данным на 12 февраля, в мире инфекцией заразились более 44,6 тыс. человек, жертвами болезни стали 1113 человек.