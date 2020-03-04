СПОРТ

В Петербурге сто дней до начала ЧЕ по футболу отметили игрой в метро

22:08 04/03/2020

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В санкт-петербургском метро на станции «Международная» прошли необычные соревнования по футболу. Так отметили сто дней до начала Чемпионата Европы. Как прошел турнир, рассказывает корреспондент «МИР 24» Владимир Школьников. Панна – это разновидность уличного футбола. Два соперника играют в «клетке» диаметром шесть метров. Их цель – не только забить как можно больше голов в маленькие ворота, но и провести мяч между ног соперника. Такой трюк в этой игре приравнивается к нокауту. Определить, кто лучше справляется с мячом, собрались 16 человек: профессионалы и любители. «Самое важное это то, как ты владеешь своим телом, владеешь своими навыками. Какие финты ты умеешь применять. Вы, наверное, сегодня увидите, что техника панна-футболистов сильно отличается от классического футбола», – пояснил чемпион Санкт-Петербурга по панна Виктор Тарасенко. Вошли в «клетку» и ветераны петербургского «Зенита»: бывший капитан Алексей Игонин сыграл против экс-нападающего Дмитрия Радченко. Как признались спортсмены, перестроиться на новый формат оказалось непросто. «Здесь все-таки задача такая, очень специфическая. Помимо того, что нужно забить гол, нужно еще и постараться пропихнуть мяч между ног соперника. А это, вы знаете, очень личное!», – поделился экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин. Такое спортивное шоу на платформе петербургского метрополитена прошло впервые. И никак не помешало пассажирам, а даже, наоборот, собрало много зрителей. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Петербург примет четыре матча.





владимир школьников