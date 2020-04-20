Все новости на карте

Представитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказал, что тела умерших с подтвержденным диагнозом «коронавирус» не выдают для прощания родственникам, передают РИА «Новости».

Тела хоронят в закрытых гробах или кремируют с выдачей праха семье, согласно решению родственников, пояснил представитель ведомства. Для захоронения на сегодняшний день определено новое Колпинское кладбище.

По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Видео дня. Как отпраздновали Пасху звезды шоу-бизнеса