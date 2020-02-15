В Санкт-Петербурге проходит полуфинал конкурса «Учитель будущего» для Северо-Западного федерального округа. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это уже второй день полуфинала, в его рамках состоится встреча губернатора города Александра Беглова, а также генерального директора организации «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова с участниками конкурса.

Кроме того, будет проходить лекция профессора Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Черниговской.

Окончание полуфинала запланировано на воскресенье, 16 февраля.

«Учитель будущего» — это командное соревнование для педагогов. Цель — найти тех, кто применяет необычные и современные подходы в своей работе. Опыт этих преподавателей смогут перенять школы по всей стране.