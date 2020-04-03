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Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», они касаются продления ограничений по 30 апреля, но был сделан ряд исключений, сообщили в пресс-службе администрации правительства города.

«Согласно постановлению, по 30 апреля продлевается режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет. Исключение делается для работников жизнеобеспечивающих предприятий и медицинских работников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также они будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей.

В ранее подписанном постановлении было запрещено распространение любых печатных материалов путем передачи их из рук в руки, сейчас распространение периодических печатных изданий таким способом разрешено, как и работа магазинов, торгующих ими.

В этот период разрешается работа салонов связи, продающих мобильные устройства, салонов, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей и мотоциклов, а также проводящих технический осмотр.

По 30 апреля также запрещается посещение детских и спортивных площадок. Исключение установлено для дежурных групп детских садов.

Запрет на посещение гражданами парков, садов, скверов продлен по 30 апреля.

Ранее установленная рекомендация для жителей города держать дистанцию не менее 1,5 метров, а также не покидать места проживания (пребывания) продлена по 30 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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