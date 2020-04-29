Все новости на карте

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.

Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление о внесении изменений в постановление правительства Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с постановлением рекомендовано «гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека».

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 12 мая (по 11 мая включительно).

Дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. При этом дни с 6 по 8 мая являются для этих организаций нерабочими. Рекомендовано завершить учебный год 22 мая.

С 6 по 8 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.

Гражданам старше 65 лет разрешен выезд на дачу. С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Петербурга. Также объектам розничной торговли разрешена продажа семян и удобрений.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»