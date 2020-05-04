В Санкт-Петербурге поликлиника №42 на улице Ленсовета будет переоборудована под стационар для больных с коронавирусной инфекцией, заявила администрация города 4 мая.

«Разработаны проектные решения и сформирован полный перечень медицинского оборудования для оснащения будущего стационара. Поликлиника станет отделением больницы №20 для приема больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В стационаре будет не менее 230 мест, кабинеты переоборудуют в палаты. Для тяжелых больных предусмотрено реанимационное отделение. Кроме того, будет обустроено всё, что необходимо для функционирования стационара, — посты медсестер, помещения для хранения лекарств, процедурные кабинеты. Для обеспечения непрерывной работы персонала будут организованы зоны отдыха и длительного пребывания медицинских работников.

Стационар планируется открыть 15 мая.

По состоянию на 10:00 мск за последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 3104 человека. «На карантине находится 3115 человек. Из них 105 — в обсерваторе, 541 — на самоизоляции, 2469 — контактные», — уточняет администрация города.

За сутки в России выявили 10 581 случай коронавирусной инфекции в 82 регионах. Всего зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 1356 человек, выздоровели 18 095 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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