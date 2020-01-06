Российского хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщили в в Спасо-Преображенском соборе города, где прошла церемония прощания.

«Церемония прощания завершилась, похороны тоже», — цитирует представителя собора ТАСС.

На прощание с Павленко пришли около 200 человек.

Андрей Павленко умер утром 5 января от рака желудка, который у него диагностировали весной 2018 года. Несмотря на болезнь, он продолжил врачебную практику в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова и вёл видеоблог, в котором рассказывал о ходе своего лечения и поддерживал других пациентов.

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