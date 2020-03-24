Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 24 марта. Таким образом, число заболевших за день достигло шести человек, сообщает телеканал «78».

Всего в городе были выявлены 22 пациента c COVID-19, они находятся в больнице имени Боткина.

По словам директора городского мониторингового центра Виктора Серкова, за прошедшие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 54 человека, в том числе четыре ребенка.

Под наблюдением медиков находится 378 человек с неподтвержденным диагнозом — они на стационарном лечении.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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