В связи с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге под наблюдение попали 811 человек, 696 из них — граждане Китая. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что у обследованных граждан были диагностированы заболевания, вызванные гриппом А и В и прочими вирусными инфекциями. Зараженных COVID-19 выявлено не было.

По данным управления Роспотребнадзора, за период с 24 февраля по 1 марта было зарегистрировано 54 тыс. граждан с признаками острых респираторных инфекций (ОРВИ). Отмечается, что случаи заражения гриппом типа А/Н1N/pdm также стали увеличиваться. Управлением проводятся профилактические меры по мониторингу заболеваемости среди туристом из стран с нестабильной обстановкой из-за распространения нового коронавируса, таких, как Италия, КНР, Южная Корея и Иран. В аэропорту Пулково введен режим повышенного контроля.

По последней информации, в клинической инфекционной больнице имени Боткина на лечении с признаками ОРВИ остаются еще 26 пациентов, прибывших недавно из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Ведомство объявило о мерах повышенного контроля за ситуацией.

Ранее в понедельник правительство Приморья заявило о том, что среди россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, заболевших диагностировано не было.

По состоянию на 2 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составило более 89 тыс. человек, выписаны из больницы около 45 163. Погибшими числятся 3057. Больше всего заразившихся в Китае (80 тыс.), Южной Корее (4,3 тыс.), Италии (1,7 тыс.) и Иране (978).