За текущий зимний сезон стационарные снегоплавильные пункты в Санкт-Петербурге приняли почти в 20 раз меньше снега, чем в рекордно снежном сезоне 2018-2019 гг.

«Прием снега в сезоне 2019-2020 начался в начале декабря. За это время было принято чуть более 120 тысяч кубометров снега. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении», — сообщили «Интерфаксу» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в четверг, 26 февраля.

Отмечается, что к этому сезону предприятие подготовило 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Их общая производительность составляет 101,5 тыс. кубометров в сутки, а ССП отдельно — 63 тыс.

Отмечается, что в предыдущем сезоне ССП расплавили более 2 млн 332 тыс. кубометров снежных масс. Первый снег был принят 29 ноября 2018 г., а последний — 15 апреля 2019 г. Этот объем стал рекордным за все время работы ССП «Водоканала» с 2012 г.

6 февраля после ночного снегопада коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. На дороги вышло свыше 1 тыс. единиц техники и больше 300 рабочих. Кроме того, к 05:00 на улице для уборки снега вышли около 700 дворников.