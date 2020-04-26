Сегодня ночью в Боткинской больнице Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции умер еще один врач, нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города в воскресенье, 26 апреля.

Смерть наступила в 1:15 мск воскресенья. Подробности выясняются.

Филиппову был 51 год. Он работал заведующим отделением в Александровской больнице.

Ранее в этот же день петербургские власти сообщили, что с начала апреля умерли четыре медсестры, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Накануне в Боткинском медучреждении от этой же инфекции умер врач петербургской Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Мужчине было 50 лет.

По данным ТАСС на субботу, в больницах им. С.П. Боткина от коронавируса лечится 121 медицинский работник. Трое из них подключены к ИВЛ.

В тот же день сообщалось, что тест на этот вирус оказался положительным у 11 сотрудников скорой помощи в Находке.

По данным на 26 апреля, в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса.

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