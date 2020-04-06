В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности руководство кальянной, которая работала несмотря на установленные из-за коронавирусной инфекции ограничения.

Установлено, что 30 марта кальянная Feromon на улице Ефимова продолжала функционировать вопреки действующим запретам. Исходя из материалов дела, суд приостановил деятельность заведения на 70 суток, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города в понедельник, 6 апреля.

Отмечается, что представители заведения на судебное заседание не явились, позиции по делу не представили.

3 апреля в Оренбурге городским судом был оштрафован сапожник на 15 тыс. рублей за нарушение правил самоизоляции.

Полицейские в ходе рейда по улицам города для контроля соблюдения жителями режима самоизоляции застали мужчину в мастерской за работой. Он занимался ремонтом перчаток.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса, из которых 35 — в Петербурге. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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