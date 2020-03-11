Массовые мероприятия в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса пока отменять не планируется, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

«В каждом регионе своя ситуация. В Москве одна ситуация, а нас в городе — своя ситуация. Считаю, что, наверное, на сегодняшний день для нас это (запрет массовых мероприятий) преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока нам удается удержать ситуацию, город готов. Мы резервируем соответствующие медицинские учреждения, мы зарезервировали на всякий случай санаторий «Заря»… У нас должен быть готов персонал, оборудование, необходимый запас медикаментов», — сказал Беглов.

В настоящее время в Петербурге официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в инфекционных боксах Клинической инфекционной больницы имени Боткина. По данным на 10 марта, в больнице имени Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ. Большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Всех этих пациентов обследуют.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

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