Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой иномарка едет по встречной полосе движения платной автодороги быстрее 100 км/ч. Об этом стало известно в понедельник, 23 марта.

«По факту выложенного в СМИ видео, на котором запечатлено, как водитель транспортного средства совершает движение во встречном потоке на Западном скоростном диаметре (ЗСД), сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», ― цитирует сообщение регионального УГИБДД ТАСС.

Отмечается, что 23 марта в социальных сетях и местных СМИ появился ролик, на котором видно, как белая иномарка едет по встречной полосе за ограждением Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга параллельно машине автора видео. Снимавший ролик подчеркнул, что сам он ехал на скорости 110 км/ч.

Ранее 23 марта уголовное дело возбудили после ДТП в Югре, где ВАЗ-21144 столкнулся с «КамАЗом» и внедорожником Toyota Highlander. По предварительным данным, легковушка превысила скорость, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого он столкнулся с двумя машинами.