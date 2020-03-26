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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в котором запретил прием посетителей в ресторанах и посещение церквей и парков в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля. Документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

«Запретить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц», — говорится в постановлении.

розничной торговли также будут закрыты, за исключением аптек, продовольственных магазинов и автозаправок.

В документе также прописан запрет на "посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций".

К постановлению прилагается список закрываемых парков, в который вошли в том числе Летний и Михайловский сады, ЦПКиО имени Кирова, Приморский и Московский парки Победы, Екатерининский и Александровский парки в Пушкине, парки ГМЗ "Петергоф".

В Санкт-Петербурге приостановлено проведение спортивных мероприятий, групповых занятий и экскурсий. Запрещены массовые мероприятия, прекращен доступ посетителей в музеи, выставочные залы, зоопарки, театры, концертные залы, кинотеатры. Закрыты фитнес-центры, бассейны, а детские лагеря не принимают детей на каникулах. Гражданам старше 65 лет рекомендуется вообще не посещать общественные места в Петербурге.

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