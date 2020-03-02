Двадцать шесть человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

«По данным на 2 марта, в инфекционной больнице имени Боткина находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в больнице в настоящее время на лечении и обследовании находятся прибывшие из Китая, Ирана, Италии и Таиланда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

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