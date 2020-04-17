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Более ста врачей, медсестер и санитаров заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В каких больницах заразились медики, не уточняется. Как сообщал «Рамблер», Петербург находится на третьем месте по числу зараженных в России.

За сутки в городе выявили 424 новых пациента. Их общее количество достигло 1507, 105 из них выздоровели, 40 умерли.

ТАСС уточняет, что число новых зараженных в городе почти в три раза превышает показатель четверга.

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