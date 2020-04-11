В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».

Певица находится в сознании. Сообщается, что у нее проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В 1996 году она была удостоена таких наград, как «Золотой Граммофон» и «Песня года» за композицию «Ясный мой свет». В 2004 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.

Ранее в феврале стало известно, что время выступления Булановой в Рязани произошла массовая драка.