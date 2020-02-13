Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на Аллу Ильину, которая ранее сбежала из Боткинской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус.

Как сообщила Business FM руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, административно-исковое заявление зарегистрировал Петроградский районный суд. Процессуальное решение по иску порка не принято.

Жительницу Ленинградской области поместили в изолированную палату инфекционной больницы после ее возвращения из Китая. Причиной стали ее жалобы на боль в горле. По мнению санитарного врача, 32-летняя Ильина должна была провести все время карантина в больнице. Сама Ильина говорит, что все анализы сдала и абсолютно здорова, только поэтому она разобрала электронный замок на двери палаты, замкнула нужные провода и открыла дверь.

Никаких санкций к сбежавшей пациентке применить нельзя, поскольку принудительное лечение должно быть только по решению суда, прокомментировал ситуацию юрист, доцент кафедры судебной медицины и правоведения Иван Печерей.

Иван Печерей юрист, доцент кафедры судебной медицины и правоведения

«14 дней — это условный срок. Инкубационный период может быть и больше, и меньше. Это лишь среднее арифметическое. Поэтому неизвестно, когда он может проявиться. Что касается ответственности, то, насколько мне известно, в данной ситуации ответственности к пациентке никакой применено не будет, потому что не было принудительных мер медицинского характера, назначенных судом. Поэтому в данной ситуации отвечать пациентка не будет. Но в любом случае она должна вернуться в карантин. Она должна сидеть в карантине, сколько ей врачи скажут. В данной ситуации отказ она написать не может, потому что речь идет об опасном заболевании».

Изначально исковое заявление о принудительном помещении под медицинское наблюдение в связи с тем, что пациентка самостоятельно покинула больницу, санитарный врач Петербурга подала в Куйбышевский райсуд. Последний его вернул, поскольку оно было подано не по месту жительства Аллы Ильиной.

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