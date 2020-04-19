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Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Об этом сообщает 78.ru.
Всего в Петербурге зарегистрировано 1760 случаев заражения коронавирусом, 245 человек выздоровели.
«У пациентов разное состояние: 370 находятся на амбулаторном лечении. Соответственно, их состояние не тяжелое. В отделениях реанимации пациентов с диагнозом COVID-19 — 46 человек», — сказал он.
Лисовец добавил, что 28 человек в реанимации подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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