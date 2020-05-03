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Об этом сообщает ТАСС.

Рейс номер SU275 вылетел из Пхукета в 16.28 мск 2 мая.

Также в субботу в город прибыл рейс из Индии. Двумя рейсами в Петербург вернулись более 220 человек, остальные пассажиры были доставлены до Москвы.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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