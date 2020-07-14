Правительство Перу приняло во вторник исполнительный акт, согласно которому предварительные выборы для избрания кандидатов на всеобщие выборы 2021 года будут отменены в связи с эпидемией нового коронавируса.

«Отменить первое дополнительное положение (о проведении первичных выборов) Закона о политических организациях…» — указано в положении, опубликованном в официальной газете Peruano.

Эти предварительные выборы должны были стать первыми в истории страны в результате политической реформы, проведенной исполнительной властью.

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