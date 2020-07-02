Число погибших от коронавируса в Перу превысило 10 тысяч, сообщает минздрав страны.
«С сожалением сообщаем, что COVID-19 привел к смерти 10 045 человек в стране. В этот момент мы разделяем боль семей», — говорится в заявлении.
Всего зарегистрировано 292 004 случая заболевания коронавирусом.
Власти провели тесты 1 720 261 человеку.
На данный момент выписаны 182 097 пациентов. В больницах находятся 11 179 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.