Число погибших от коронавируса в Перу превысило 10 тысяч, сообщает минздрав страны.

«С сожалением сообщаем, что COVID-19 привел к смерти 10 045 человек в стране. В этот момент мы разделяем боль семей», — говорится в заявлении.

Всего зарегистрировано 292 004 случая заболевания коронавирусом.

Власти провели тесты 1 720 261 человеку.

На данный момент выписаны 182 097 пациентов. В больницах находятся 11 179 человек.